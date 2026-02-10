Arne Slot fala em época mais difícil da carreira ao leme do Liverpool

Atualmente na sexta posição da Premier League, com 39 pontos, a revalidação do título para os ‘reds’ é uma miragem, com o técnico neerlandês a dar conta do desânimo vivido em Anfield Road.



“É justo dizer que é, de longe, [a pior]. Todas as outras épocas que treinei foram positivas. Acho que nunca perdi dois jogos seguidos [até agora] e é uma exceção para mim e para os jogadores. Não estou habituado a isso”, lamentou Slot, à comunicação social.



Na véspera do encontro com o Sunderland, referente à 26.ª jornada do campeonato, o técnico fez um balanço da segunda época ao comando do campeão inglês.



“Tivemos muito empates e um empate também parece uma derrota neste clube. Não é fácil para eles [jogadores], porque sabem o que significam os padrões do Liverpool e não estamos a jogar de acordo com esses padrões. Claro que sentem essa deceção”, analisou.



Ainda assim, “existe a possibilidade de fazer algo especial nesta temporada”, segundo o treinador que substituiu o alemão Jürgen Klopp, apontando a qualificação direta para a Liga dos Campeões como meta.



Concluídas 25 rondas da Premier League, o Liverpool está a 17 pontos do líder isolado Arsenal, que comanda com 56, contra os 50 do Manchester City (segundo posicionado) e 47 do Aston Villa (terceiro).



O Manchester United é quarto posicionado (44), à frente do quinto Chelsea (43), com o Liverpool a surgir em sexto (39).