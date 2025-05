Arnold confirma saída do Liverpool

“Depois de 20 anos no Liverpool Football Club, agora é o momento de confirmar que deixo o clube no final da época. Esta é, sem dúvida, a decisão mais difícil que alguma vez tomei na vida”, referiu o campeão inglês.



O defesa, de 26 anos, explicou que ainda não tinha abordado o assunto, o que poderá ter frustrado algumas pessoas, mas isso deveu-se à vontade de se focar nos interesses da equipa, nomeadamente a conquista do 20.º título da Liga inglesa.



“Este clube foi toda a minha vida – todo o meu mundo -, por 20 anos. Desde a formação até agora, o apoio e o amor que senti de todos aqui dentro e fora do clube ficarão comigo para sempre. Ficarei sempre em dívida para convosco”, escreveu o lateral nas redes sociais.



Trent Alexander-Arnold, que se estreou pela equipa principal em outubro de 2016, explicou que nunca conheceu nada além do Liverpool e que a sua decisão tem a ver com a vontade de “experimentar um novo desafio”, que o obrigue a sair da sua “zona de conforto”.



A saída do jogador, que fez toda a formação nos "reds", desde os infantis, é confirmada a três jornadas do final do campeonato, numa época em que a equipa de Arne Slot já assegurou o título, sucedendo ao tetracampeão Manchester City.



Pelo Liverpool, o defesa, um titular indiscutível, conquistou duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes. Neste periodo, contabilizou 352 partidas e 23 golos pelo emblema inglês.



Nos últimos tempos, a imprensa tem avançado que o lateral direito já tem acordo "selado" com o Real Madrid.