Arouca oficializa saída de Rafa Mujica para o campeão catari Al Saad

"Queria agradecer o apoio de todos os arouquenses nestas duas temporadas. Dizer-vos que fui muito feliz e que estarei para sempre agradecido. Ao clube, por ter acreditado em mim, foi o sítio onde fui mais feliz. Levo-vos no coração, sempre. Fico orgulhoso por ter feito parte da história deste grande clube e acredito que os nossos caminhos voltarão a encontrar-se", expressou o jogador, em vídeo partilhado pelos arouquenses nas redes sociais.



Na sequência de uma época em que o avançado, de 25 anos, marcou 20 golos no campeonato, que fizeram de Mujica o terceiro melhor marcador da competição e o principal 'artilheiro' do conjunto da Serra da Freita, o jogador termina assim o seu percurso no clube e que ingressou em 2022.



O montante pelo qual se efetuou o negócio não foi oficialmente divulgado por nenhuma das partes.



Proveniente dos espanhóis do Las Palmas, em duas épocas com o emblema arouquense, tornou-se uma das principais figuras dos ‘lobos’ e estabeleceu o recorde de golos da história do Arouca no primeiro escalão em 28 tentos.



Já de fora da lista de convocados nos últimos encontros da temporada, o então treinador Daniel Sousa havia justificado a ausência com as negociações para a sua saída, já amplamente noticiada pela imprensa e que agora se concretiza.



Com formação dividida entre Las Palmas e FC Barcelona, pelo qual conquistou a Youth League em 2017/2018, foi contratado para os britânicos do Leeds United em 2019, sem nunca ter jogado pela equipa principal.



Entretanto, foi acumulando empréstimos a vários emblemas espanhóis (Extremadura, Villarreal, Real Oviedo e, por fim, Las Palmas), antes de chegar a Portugal pela porta do Arouca.



O Arouca terminou a temporada 2023/2024 no sétimo lugar da I Liga, com 46 pontos, e irá preparar a nova época com o comando técnico do uruguaio Gonzalo García, recentemente anunciado como substituto de Daniel Sousa, que rumou ao Sporting de Braga.