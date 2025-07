Arouca vence Marítimo em jogo de pré-época

Os 'lobos' entraram a vencer no encontro, com golo do avançado uruguaio Dylan Nandín. O bósnio Danilovic ainda igualou o marcador para os insulares, mas o espanhol Puche voltou a colocar a formação de Vasco Seabra em vantagem. Barbero, novo reforço dos arouquenses para a temporada 2025/26, sentenciou a partida, com um bis.



Para além dos 90 minutos habituais, o jogo ainda contou com 50 minutos extra no Campo de Treinos do Arouca. Na equipa da casa, apenas Vinarcik, Tiago Esgaio, Pablo, Loum e Marozau não somaram qualquer minuto.



O Arouca regressou assim às vitórias nesta pré-época, que termina no próximo sábado, com duas partidas, frente ao Petro de Luanda e ao Famalicão