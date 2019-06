Arsenal anuncia saída de sete jogadores em final de contrato

Lusa Comentários 07 Jun, 2019, 19:09 | Futebol Internacional

O histórico guardião internacional checo Petr Cech, de 37 anos, que representava os ‘gunners’ desde 2015, após 11 épocas ao serviço do Chelsea, já tinha anunciado, em janeiro, que iria encerrar a carreira no final da temporada.



Já o médio internacional galês Aaron Ramsey, de 28 anos, vai representar a octocampeã de Itália, Juventus, com a qual assinou vínculo até 2023.



Ainda com o futuro por definir estão Lichtsteiner, de 35 anos, que trocou a Juventus pelo Arsenal no início da última temporada, e Welbeck, de 28, que foi contratado ao Manchester United em 2014.



Além destes quatro atletas, que integravam o plantel principal, o emblema londrino despediu-se também, em nota divulgada no site oficial, de Cohen Bramall, Charlie Gilmour e do espanhol Julio Pleguezuelo, este último já assegurado pelos holandeses do Twente.