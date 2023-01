Arsenal aumenta vantagem

Os 'gunners' entraram em campo determinados a aproveitar a escorregadela, horas antes, do Manchester City, e ao intervalo venciam por 2-0, com golos de Bukayo Saka, logo aos dois minutos, e de Martin Odegaard, aos 39, com Eddie Nketiah a fazer o 3-0 logo no arranque da segunda parte (47).



A formação da casa ainda tentou ripostar, mas depois do golo do japonês Kaoru Mitoma, aos 65, o brasileiro Gabriel Martinelli ampliou o marcador para 4-1 a favor do Arsenal. O melhor que o Brighton conseguiu foi reduzir, aos 77, pelo irlandês Evan Fergunson, e ainda viu um golo anulado por fora de jogo a Mitoma, mas a vitória não escapou à formação que lidera a Premier League.



Com Cédric Soares e Fábio Vieira no banco, os comandados de Arteta conquistaram os três pontos e somam agora 43, mais sete do que o mais direto perseguidor, Manchester City, que empatou em casa com o Everton (1-1).