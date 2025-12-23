Arsenal bate Crystal Palace nos penáltis rumo às meias da Taça da Liga inglesa

Em Londres, os líderes isolados da Premier League adiantaram-se com um autogolo do francês Maxence Lacroix, após canto do suplente Bukayo Saka, aos 80 minutos, mas os detentores da Taça de Inglaterra igualaram através do capitão Marc Guéhi, já aos 90+5.



Numa prova em que não há prolongamento, o vencedor da eliminatória só foi conhecido ao fim da oitava grande penalidade, com Lacroix a atirar para defesa do guarda-redes espanhol Kepa, já depois de o gaulês William Saliba ter marcado o último pontapé dos ‘gunners’, que não falharam qualquer remate.



O Arsenal, campeão em 1986/87 e 1992/93, vai enfrentar na próxima fase da Taça da Liga o rival citadino Chelsea, cinco vezes vencedor, que ganhou fora na semana passada ao Cardiff (3-1), primeiro classificado do terceiro escalão.



O outro finalista sairá do encontro entre o Newcastle, detentor do troféu, e o Manchester City, com oito conquistas, que suplantaram nos ‘quartos’ os também primodivisionários Fulham (2-1), treinado pelo português Marco Silva, e Brentford (2-0), respetivamente.



As ‘meias’ da 66.ª edição da Taça da Liga disputam-se a duas mãos, em 13 e 14 de janeiro e em 03 e 04 de fevereiro de 2026, estando a partida decisiva marcada para 22 de março, no Estádio de Wembley, em Londres.