Arsenal bate Leeds na estreia a marcar de Gyökeres e segue invicto na Liga inglesa
O Arsenal juntou-se hoje ao rival londrino Tottenham no comando da Liga inglesa de futebol, ao alcançar a segunda vitória em outras tantas jornadas na receção ao Leeds United (5-0), na estreia a marcar de Viktor Gyökeres.
Seis dias depois de ter ficado em ‘branco’ no triunfo fora diante do Manchester United (1-0), orientado pelo português Ruben Amorim, seu ex-treinador no Sporting, o avançado contratado em julho aos bicampeões nacionais anotou os primeiros golos pelos ‘gunners’, aos 48 e 90+5 minutos, o segundo na conversão de um penálti.
Gyökeres, melhor marcador da I Liga portuguesa nas últimas duas épocas e autor de 97 tentos em 102 jogos pelo Sporting, ampliou uma contagem iniciada pelo neerlandês Jurriën Timber, que ‘bisou’ aos 34 e 56 minutos, e prosseguida por Bukayo Saka, aos 45+1.
Antes do jogo, o médio ofensivo Eberechi Eze foi apresentado aos adeptos dos ‘gunners’ no relvado do Estádio Emirates, num dia em que foi oficializada a sua contratação ao Crystal Palace, avaliada em 60 milhões de euros (ME) fixos, mais 7,5 ME em variáveis.
O Arsenal, segundo classificado nas últimas três épocas, iniciou uma edição da Premier League com duas vitórias pela terceira campanha seguida e passou a somar os mesmos seis pontos do Tottenham, que já tinha triunfado hoje na visita ao Manchester City (2-0), com golos do galês Brennan Johnson, aos 35 minutos, e do português João Palhinha, aos 45+2.
Os dois rivais londrinos podem ser alcançados na liderança pelo Nottingham Forest, do treinador português Nuno Espírito Santo, adversário do Crystal Palace no domingo, e pelo campeão Liverpool, que visita o Newcastle na segunda-feira, no fecho da segunda ronda.
Forest e Liverpool contabilizam três pontos, tal como o Manchester City, o Sunderland, o Bournemouth - vitorioso na receção de hoje ao Wolverhampton (1-0), orientado por Vítor Pereira -, o Burnley, o Brentford e o Leeds United, que segue, para já, na 11.ª posição.
