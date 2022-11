Arsenal cada vez mais primeiro

Um ‘bis’ do ‘capitão’ Odegaard, aos 55, a passe de Fábio Vieira, e aos 75, permitiu aos ‘gunners’ somarem a terceira vitória seguida, seguindo agora com 37 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que hoje perdeu em casa com o Brentford (2-1).Para este desfecho, muito contribuiu Fábio Vieira, que foi lançado em campo logo aos 16 minutos, após lesão do suíço Xhaka em Wolverhampton, que teve na bancada o novo treinador, o espanhol ex-FC Porto Julen Lopetegui.Em campo, estiveram seis titulares portugueses: José Sá e Ruben Neves, ambos convocados por Portugal para o Mundial2022, assim como o suplente utilizado Matheus Nunes (80), bem como Toti Gomes, João Moutinho, Nelson Semedo e Gonçalo Guedes, tendo entrado também Daniel Podence, aos 68.Aos 55 minutos, Gabriel Jesus, que já tinha por várias vezes tentado o golo, encontrou Fábio Vieira na área, com o médio ofensivo luso a descobrir o norueguês Odegaard à boca da baliza para o primeiro golo dos ‘gunners’.O médio ‘bisou’ numa jogada de insistência, aos 75 minutos, com os londrinos a controlarem a partida até final, incluindo com o lançamento do português Cédric Soares em campo, aos 90+1.Este foi um encontro de extremos da tabela, com o líder Arsenal a sair reforçado e os ‘wolves’ em 20.º e últimos, com apenas 10 pontos.Foi o quinto jogo seguido sem vencer para o lanterna-vermelha, que começou a época sob o comando técnico de Bruno Lage, e está a quatro pontos da zona de permanência.Antes, o Newcastle somou o quinto triunfo seguido na ‘Premier League’ ao receber o candidato Chelsea e vencer com um golo solitário de Joe Willock (67), chegando aos 30 pontos, no terceiro lugar, a dois dos ‘citizens’, deixando os ‘blues’, sem vencer há cinco rondas, no oitavo lugar, com 21.Horas antes, Tottenham e Leeds protagonizaram o melhor encontro da ronda, com o final a sorrir aos ‘spurs’ (4-3), enquanto um ‘bis’ de Darwin Núñez, avançado uruguaio ex-Benfica, permitiu ao Liverpool levar de vencida o Southampton (3-1), com Fábio Carvalho em campo pelos ‘reds’ a partir dos 87.A equipa comandada por Jürgen Klopp aproximou-se dos lugares europeus, ocupando agora o sexto lugar (22 pontos), a um do quinto Manchester United, que tem menos um jogo.O Nottingham Forest venceu hoje o Crystal Palace (1-0) e passou a lanterna-vermelha ao ‘wolves’, enquanto o Everton voltou a perder, com o Bournemouth (3-0).Mais cedo, um ‘bis’ de Ivan Toney deu a vitória ao Brentford na casa do Manchester City (2-1), um desfecho que pode deixar os 'citizens', que marcaram por Foden, mais longe da liderança.Na equipa comandada pelo espanhol Pep Guardiola, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares, enquanto Rúben Dias não saiu do banco.

No domingo, o Brighton recebe o Aston Villa pelas 14:00, duas horas e meia antes de o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, receber o Manchester United, antes da pausa no futebol de clubes para o Mundial2022, a partir de 20 de novembro.





(Com Lusa)