Arsenal campeão. Fim de um jejum de 22 anos

A confirmação matemática surgiu após o empate do Manchester City diante do Bournemouth, resultado que deixou os "Gunners" fora do alcance do rival na classificação.





A conquista surge depois de várias temporadas em que o clube esteve perto do objetivo, terminando consecutivamente nos lugares cimeiros sem conseguir levantar o troféu.

A campanha da equipa londrina ficou marcada pela consistência e pelo equilíbrio entre setores. No ataque, vários jogadores contribuíram de forma decisiva, enquanto defensivamente a equipa revelou-se uma das mais sólidas da competição.





O trabalho desenvolvido por Arteta acabou por transformar o Arsenal numa equipa madura e capaz de suportar a pressão nos momentos decisivos da época.

Na despedida da temporada da Premier League, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 2-1 e recebeu a tradicional guarda de honra antes do encontro, numa imagem simbólica do reconhecimento pelo percurso realizado ao longo da época.Mas a história pode ainda não estar completa. O clube londrino continua com a possibilidade de transformar uma temporada memorável numa época histórica, já que tem pela frente a final da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain.