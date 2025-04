Arsenal cede empate na visita ao Everton e pode ver Liverpool fugir

Os ‘gunners’, que recebem na terça-feira o Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, até marcaram primeiro, por Trossard, aos 34 minutos, mas os ‘toffees’ empataram de grande penalidade, por Ndiaye, aos 49.



O empate, com grande exibição do guarda-redes Jordan Pickford no lado do Everton, deixa o Arsenal a 11 pontos do Liverpool, mas os ‘reds’ ainda visitam o Fulham, de Marco Silva, e podem aumentar a vantagem para 14, a sete jornadas do final.



Em contraponto, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, pode aproveitar o empate dos londrinos para se aproximar do segundo lugar está a cinco pontos, mas pode ficar a dois, se hoje vencer na difícil visita ao Aston Villa.