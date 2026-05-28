Arsenal chega à final 20 anos depois e tenta erguer troféu pela primeira vez

Agora sob comando de Mikel Arteta, os ‘gunners’ voltam ao jogo decisivo em Budapeste após uma temporada europeia marcada pela consistência, pela solidez defensiva e por uma caminhada praticamente irrepreensível.



A equipa londrina foi a melhor da fase de liga, somando oito vitórias, 24 pontos, 23 golos marcados e apenas quatro sofridos.



No total da competição, o Arsenal chega à final na Hungria com 29 golos e seis golos consentidos, apresentando o sexto melhor ataque e a defesa menos batida da prova.



Do outro lado vai estar o Paris Saint-Germain (PSG), dono do ataque mais produtivo da edição, com 44 golos, num reencontro que reedita a meia-final da época passada, vencida pelos parisienses.



Na última temporada, os franceses venceram por 1-0 em Londres e por 2-1 em Paris, garantindo a presença na final de Munique, onde derrotaram o Inter Milão por 5-0 para assegurar a sua primeira Liga dos Campeões.



O percurso dos londrinos começou com triunfos frente ao Athletic de Bilbau (2-0) e ao Olympiacos (2-0), seguidos de uma goleada por 4-0 ao Atlético de Madrid.



Depois, superaram o Slavia de Praga (3-0), o Bayern em Londres (3-1), o Club Brugge (3-0), o Inter Milão por 3-1, e o Kairat Almaty por 3-2 no Estádio Emirates.



Nas rondas a eliminar, a equipa de Arteta manteve o controlo competitivo. Empatou 1-1 na Alemanha com o Leverkusen e venceu por 2-0 em Londres, garantindo a passagem aos quartos de final. Aí, eliminou o Sporting com um golo de Kai Havertz aos 90+1 minutos no Estádio José Alvalade, segurando depois um 0-0 em Inglaterra.



Nas meias-finais, novo empate 1-1 fora, desta vez com o Atlético de Madrid, antes do triunfo por 1-0 em Londres que selou o regresso à final.



A nível interno, o Arsenal chega à final embalado pela conquista da Liga inglesa, título que escapava desde a época dos ‘Invincibles’, em 2003/04. A confirmação matemática surgiu após o empate do Manchester City frente ao Bournemouth (1-1), permitindo aos londrinos celebrar um campeonato aguardado há 22 anos.



Na frente de ataque, Gabriel Martinelli, com seis golos, e o ex-Sporting Viktor Gyökeres, com cinco, lideram a produção ofensiva europeia do Arsenal, que procura agora tornar-se o sétimo clube inglês a vencer a principal competição de clubes da Europa, depois de Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa e Manchester City.



O jogo entre Arsenal e PSG será disputado na Puskas Arena, a partir das 20:00 de sábado, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.



