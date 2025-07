Arsenal contrata extremo inglês Noni Madueke ao Chelsea

Depois de 92 jogos oficiais com os `blues`, Madueke muda de clube em Londres, tendo-se notabilizado nos neerlandeses do PSV Eindhoven a partir dos 17 anos, mudando para Inglaterra em 2023.

O avançado conquistou recentemente o Mundial de clubes com o Chelsea, após a melhor época a nível pessoal, com 11 golos em 46 jogos em todas as competições.

Segundo a imprensa inglesa, o extremo foi transacionado por uma verba a rondar os 55 milhões de euros e assinou contrato até 2030, reforçando as opções de Mikel Arteta para o ataque, no qual vai disputar um lugar na ala com Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

"É um jovem prometedor e possante, com atuações e estatísticas de alta qualidade nas últimas temporadas. É um dos mais talentosos da Premier League", disse o técnico espanhol, citado pelo Arsenal em comunicado.