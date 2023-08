De acordo com a informação divulgada por ambos os emblemas, o Arsenal garantiu uma opção de compra no final da cedência, sendo que, de acordo com a imprensa britânica, os "gunners" vão desembolsar 3,5 milhões de euros (ME) pelo empréstimo e poderão adquirir o jogador em definitivo por 31,5 ME.Antes de trocar de clube, Raya, de 27 anos, renovou contrato com o Brentford por mais duas temporadas.No Arsenal, em que alinham os portugueses Cédric Soares, Nuno Tavares e Fábio Vieira, o guardião vai ter a concorrência do habitual titular Aaron Ramsdale.