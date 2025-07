Arsenal contrata guarda-redes Kepa Arrizabalaga

De acordo com a imprensa inglesa, os ‘gunners’ despenderam menos de seis milhões de euros (ME) pelo guarda-redes, de 30 anos, que, em 2018, foi contratado pelo Chelsea ao Athletic Bilbau, por cerca de 80 ME.



“Estou muito, muito feliz por estar aqui, muito entusiasmado e ansioso pelo que está para vir. [...] Penso que estamos tão perto de ganhar e espero que, todos juntos, podemos alcançá-lo”, disse Kepa.



O guarda-redes basco fez quase toda a sua formação no Athletic Bilbau, com passagens por Baskonia, Ponferradina e Valladolid, antes de se assumir como titular nos ‘leões de San Mamés’, dos quais se transferiu para o Chelsea.



Após cinco temporadas nos ‘blues’, Kepa esteve emprestado ao Real Madrid em 2023/24 e ao Bournemouth na última temporada, na qual voltou a ser mais utilizado, jogando em 35 encontros.



Internacional espanhol em 13 ocasiões, o basco ganhou duas Ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Liga Europa e uma Supertaça europeia, além de uma Liga das Nações por Espanha.