Arsenal contrata Lacazette ao Olympique de Lyon

Inês Geraldo - RTP 05 Jul, 2017, 17:47 / atualizado em 05 Jul, 2017, 17:52 | Futebol Internacional

Aos 26 anos, o jogador francês tem a primeira aventura fora de França. Alexandre Lacazette, um dos grandes goleadores da liga francesa nos últimos anos, vai mudar-se para a capital britânica para representar o Arsenal, quinto classificado da última edição da Premier League.





Com esta transferência, Lacazette vai tornar-se na contratação mais cara de sempre dos, com a equipa londrina a gastar perto de 60 milhões de euros para ter os préstimos do avançado. Com este valor, o francês suplanta o valor pago pelo Arsenal por Mesut Ozil, ao Real Madrid, de 48 milhões de euros.Formado nas escolas do Olympique de Lyon, Lacazette afirmou-se na equipa principal por volta de 2010, tornando-se na principal referência atacante do clube francês. Pelo Olympique de Lyon, Lacazette marcou mais de 120 golos, tendo sido distinguido com prémios de melhor jogador e melhor marcador da Ligue 1.Em termos de títulos, o jogador de 26 anos venceu dois títulos, uma Trophée des Champions (equivalente a uma supertaça) e uma Taça Francesa. Lacazette é internacional pelo seleção, tendo representado a equipa gaulesa por onze vezes, marcando um golo.