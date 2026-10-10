Arsenal dá a volta ao Leeds e junta-se à condição ao líder City

O campeão Arsenal juntou-se este sábado, à condição, ao Manchester City na liderança da Liga inglesa de futebol, ao vencer em casa o Leeds, que ainda não tinha perdido, por 2-1, na reviravolta que abriu a sexta jornada.



Os forasteiros foram melhores na primeira hora de jogo e, após várias tentativas desperdiçadas, adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, com um tento de James Justin, servido pelo sueco Gabriel Gudmundsson.



A formação londrina conseguiu, no entanto, reagir na meia hora final, chegando à igualdade aos 62 minutos, com um golo do italiano Riccardo Calafiori, assistido de cabeça por Ben White.



De imediato, aos 63 minutos, o basco Mikel Arteta lançou três jogadores de uma assentada, entre eles o brasileiro Bruno Guimarães, que, aos 70, completou a reviravolta, na sequência de um passe de calcanhar de Declan Rice.



Até final, o Arsenal ainda sofreu, mas conseguiu regressar aos triunfos, após o pesado desaire por 3-0 no reduto do Brighton, passando a somar 15 pontos, os mesmos do Manchester City, que se desloca no domingo ao reduto do Liverpool.



O Leeds, que somava duas vitórias e três empates, manteve-se com nove pontos, seguindo para já no lote dos quartos classificados.