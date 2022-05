Arsenal derrotado em Newcastle perde quarto lugar

Em St. James’ Park, depois de um primeiro tempo sem golos, foi um tento na própria baliza do central Ben White, quando estavam decorridos 55 minutos, a deixar os "magpies" em vantagem, que viria a ser dilatada pelo brasileiro Bruno Guimarães (85).



O português Cédric Soares começou o desafio entre os suplentes, mas acabou por ser lançado por Mikel Arteta ainda no primeiro tempo, por troca com o japonês Tomiyasu, enquanto o compatriota Nuno Tavares foi titular.



Na classificação liderada de forma isolada pelo Manchester City, com 90 pontos, contra os 86 do perseguidor e segundo colocado Liverpool (menos um jogo), o Arsenal é, agora, quinto classificado, com 66 pontos, menos dois do que o Tottenham, a uma jornada do final do campeonato.



O Newcastle é 12.º posicionado, com 46 pontos, os mesmos do Brentford (11.º).