Arsenal desafia Real Madrid e Bayern recebe Inter no arranque dos `quartos`

Depois de ter superado o tetracampeão inglês Manchester City no play-off (6-3 nas duas mãos) e o rival citadino Atlético de Madrid nos ‘oitavos’, com alguma polémica à mistura no respetivo desempate por penáltis (4-2, após empate 2-2), o segundo colocado da Liga espanhola desafiará o vice-líder do campeonato inglês, que nunca foi campeão europeu.



A melhor prestação dos ‘gunners’ remonta à época 2005/06, quando foram derrotados na final pelos espanhóis do FC Barcelona, após terem afastado nos ‘oitavos’ o Real Madrid (0-1 em Madrid e 0-0 em Londres), nos únicos jogos da história entre os dois emblemas.



Com 11 pontos provisórios de atraso para o líder Liverpool na Premier League e arredado das taças nacionais, o Arsenal tem na ‘Champions’ a melhor oportunidade de festejar um troféu esta época, da qual ficou recentemente afastado o defesa central brasileiro Gabriel Magalhães, por lesão, ao passo que o extremo Bukayo Saka, líder em influência, com 10 tentos e 14 assistências em 26 duelos, já voltou aos relvados mais de três meses depois.



Os ‘gunners’ golearam o campeão neerlandês PSV Eindhoven na ronda anterior (9-3 no agregado das duas mãos) e surgem pela segunda edição seguida entre os oito finalistas, colocando à prova o Real Madrid, presente nos ‘quartos’ pela 40.ª vez, e quinta seguida.



Presentes em várias frentes, numa época em que já arrebataram a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, mas vacilaram na Supertaça espanhola, os ‘merengues’ estão a quatro pontos do FC Barcelona na luta pela revalidação do campeonato doméstico e vão discutir a Taça do Rei frente aos catalães, por entre o objetivo da 16.ª ‘coroa’ continental.



Arsenal ou Real Madrid encontrarão nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre o Paris Saint-Germain, recém-tetracampeão francês a seis jogos do fim e único invicto nos principais campeonatos europeus, e o Aston Villa, sexto à condição na Premier League.



No sábado, um êxito na receção ao Angers (1-0), da 28.ª jornada, permitiu ao clube dos internacionais português Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos dilatar o recorde de 13 títulos da Ligue 1, igualando o ‘tetra’ conseguido entre 2012/13 e 2015/16.



Vencedor da Supertaça e finalista da Taça de França, o PSG almeja conjugar o segundo pleno interno seguido com uma inédita ‘Champions’, cuja candidatura saiu reforçada nos ‘oitavos’, ao afastar o Liverpool, vencedor da fase de liga e seis vezes campeão europeu, nos penáltis (4-1, após 1-1), após ter goleado os compatriotas do Brest no play-off (10-0).



Os gauleses recebem na quarta-feira o Aston Villa, vencedor da então denominada Taça dos Campeões Europeus em 1981/82, que já não figurava nos ‘quartos’ há 42 anos e é treinado pelo espanhol Unai Emery, vencedor de sete troféus em Paris, de 2016 a 2018.



A equipa de Birmingham afastou o campeão belga Club Brugge na ronda anterior (6-1) e está a superar as expectativas na sua estreia no atual formato competitivo, cuja segunda mão dos ‘quartos’ vai decorrer em 15 e 16 de abril, tendo dois caminhos previamente traçados até ao jogo decisivo da 70.ª edição, em 31 de maio, em Munique, na Alemanha.



No outro lado do quadro, o Bayern Munique tentará aproveitar na terça-feira o fator casa frente ao Inter Milão, num duelo entre os líderes isolados dos campeonatos germânico e italiano, respetivamente, que mediram forças na decisão de 2009/10, conquistada pelos ‘nerazzurri’, então comandados pelo técnico português José Mourinho, em Madrid (2-0).



Os bávaros, de Raphaël Guerreiro e João Palhinha, já superaram o tricampeão escocês Celtic (3-2) e o campeão alemão Bayer Leverkusen (5-0), que estão prestes a destronar rumo à conquista da Bundesliga pela 12.ª ocasião nas últimas 13 épocas, enquanto o campeão transalpino deixou para trás os neerlandeses do Feyenoord (4-1) nos ‘oitavos’.



Na sexta-feira, Jamal Musiala contraiu uma lesão muscular e juntou-se a Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Kingsley Coman no extenso boletim clínico do Bayern Munique, que soma 35 presenças nesta fase - seis consecutivas - e seis cetros, o dobro dos do Inter Milão, sendo que o vencedor encontrará o FC Barcelona, cinco vezes campeão, ou o Borussia Dortmund, vitorioso em 1996/97 e finalista vencido em 2023/24.



‘Carrasco’ do campeão português Sporting (3-0) e dos franceses do Lille (3-2) nas rondas anteriores, o oitavo classificado da Bundesliga volta a ter na Liga dos Campeões a via de escape da época, mas necessita de inverter um histórico de dois empates e três derrotas ante os catalães, com os quais perderam em casa na sexta jornada da fase de liga (2-3).



A eliminatória arranca na quarta-feira em Barcelona, onde Portugal se despediu da prova, face à derrota do Benfica nos ‘oitavos’ (4-1), com o brasileiro Raphinha, antigo avançado de Vitória de Guimarães e Sporting, a isolar-se como melhor marcador, fruto de 11 golos.