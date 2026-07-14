Arsenal e Besiktas com acordo para a transferência de Leandro Trossard

“Podemos confirmar que chegámos a um acordo com o Besiktas para a transferência definitiva de Leandro Trossard. Com o valor da transferência acordado, Leo, de 31 anos, recebeu autorização para viajar para Istambul para realizar exames médicos e completar as formalidades da sua mudança para o clube da Liga turca de futebol”, lê-se num comunicado do Arsenal.



Peça importante no título inglês conquistado pelos ‘gunners’, com seis golos, entre os quais decisivo no triunfo sobre o West Ham, na 36.ª e antepenúltima jornada, Trossard deixa o Arsenal ao fim de três temporadas e meia.



Antes de chegar à equipa londrina, tinha jogado no Brighton, na primeira experiência fora da Bélgica, onde jogou no Genk, Lommel, Westerloo e Leuven.



Trossard representou a Bélgica no Mundial2026, no qual marcou dois golos na goleada sobre a Nova Zelândia, por 5-2, jogando 60 minutos na derrota com a Espanha (2-1), nos quartos de final.