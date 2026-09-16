Arsenal e Liverpool avançam na Taça da Liga





(Com Lusa)

O jovem Max Dowman, de 16 anos, aproveitou os primeiros minutos da temporada no campeão inglês e marcou dois golos, aos sete e 47 minutos, numa goleada completada com os tentos de Noni Madueke, aos 16, e Mikel Merino, aos 58.Com a partida sentenciada, os 'tractors', que contaram com o médio português Florentino até aos 81 minutos, ainda reduziram, por Anis Mehmeti, aos 62, e Chuba Akpom, aos 90+1, sem evitar que os 'gunners' chegassem aos 'oitavos'.Também o Liverpool avançou na Taça da Liga inglesa, ao vencer em casa por 3-1 ao Tottenham, cujo único triunfo nos cinco jogos oficiais já disputados tinha sido nesta competição, frente ao Charlton.Alexis Mac Allister, aos 21, Cody Gakpo, aos 54, e Dominik Szoboszlai, aos 90+1, marcaram para os 'reds', enquanto os 'spurs', que, sob o comando de Roberto de Zerbi, protagonizam o pior arranque de sempre do clube na Premier League, ainda reduziram, por Conor Gallagher, aos 69.Na ressaca de uma temporada em que se salvaram à tangente da despromoção, os londrinos seguem no 17.º lugar do campeonato, sem qualquer golo marcado, após 400 milhões de euros gastos no maior investimento de sempre, e já ficaram arredados da Taça da Liga.Fulham, com um triunfo por 3-2 frente ao secundário West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Brentford, ao vencer na visita ao Reading, do terceiro escalão, por 2-1, foram os outros primodivisionários a assegurarem uma vaga nos 'oitavos', juntamente com o Peterborough, que derrotou nos penáltis o Barnsley, também da League One, por 7-6, depois da igualdade 3-3.A ronda prossegue na quarta-feira, com quatro jogos, entre os quais se destaca a receção do Manchester United ao Brighton, enquanto o Manchester City, detentor do troféu, joga no dia seguinte, frente ao Norwich.Com presença assegurada no sorteio marcado para quarta-feira já estavam Newcastle, Bradford, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea e Sunderland.