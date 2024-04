Arsenal e Manchester City vencem e invadem provisoriamente a liderança do Liverpool

Em Londres, o Arsenal bateu o Luton Town, por 2-0, e passou a comandar a prova com um ponto de vantagem sobre o Liverpool, que foi também apanhado pelo City, que ‘matou’ qualquer esperança do Aston Villa entrar na luta pelo título ao golear a equipa de Birmingham, por 4-1, com um ‘hat-trick’ de Foden.



O Liverpool entra em campo na quinta-feira, na receção ao Sheffield United, último classificado e equipa que dificilmente irá escapar à despromoção - tem apenas 15 pontos e está a 10 da salvação.



No Emirates, com Fábio Vieira sem sair do banco dos ‘gunners’, o norueguês Martin Odegaard, aos 24 minutos, e Daiki Hashioki, na própria baliza, aos 44, fizeram os golos da partida, com o Luton a manter-se em zona de despromoção, em antepenúltimo, agora a três pontos do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.



Em Manchester, Rúben Dias, a capitão, e Bernardo Silva foram titulares nos tricampeões ingleses, no ‘festival’ de Foden, que assinou remates certeiros aos 45+1, 62 e 69 minutos, já depois de Rodri ter aberto o marcador, aos 11, e de Jhon Duran ter empatado para os 'villans', aos 20.



O médio espanhol do City acabou substituído na segunda parte por Matheus Nunes, outro jogador internacional português.



O Aston Villa, a grande sensação desta edição da Premier League segue, assim, ainda no quarto posto, agora a nove da liderança e com apenas dois de vantagem sobre o Tottenham, quinto, na luta pela Liga dos Campeões.



Também hoje, em Londres, Brentford e Brighton empataram a zero, num duelo entre equipas do meio da tabela.