Arsenal empata com Crystal Palace e põe fim a série de vitórias no campeonato

A jogar em casa, o Arsenal, que teve o internacional português Cedric Soares no banco durante todo o encontro, não conseguiu manter o rumo das vitórias em busca dos lugares europeus na 'Premier League'.



Com este empate, a equipa londrina está no 11.º lugar do campeonato, com 24 pontos, a oito dos lugares europeus e pode ver os seus adversários aumentarem a vantagem, enquanto o Crystal Palace somou o terceiro jogo sem perder na competição e está em 13.º, com 23.