Arsenal empata com Newcastle enquanto Fulham, de Marco Silva, vence em Leicester

A equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta teve o domínio do jogo durante toda a partida, mais acentuada na segunda parte, mas não conseguiu ultrapassar a ‘muralha defensiva’ do Newcastle, que teve o mérito de defender bem para conquistar um ponto que lhe permitiu manter o terceiro lugar, agora mais pressionado pelo Manchester United.



O internacional português Fábio Vieira não chegou a sair do ‘banco’ da equipa 'arsenalista'.



O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, arrancou três preciosos pontos em Leicester, graças a um golo do ponta de lança sérvio Alexander Mitrovic, aos 17 minutos, a acudir a um cruzamento do brasileiro Willian, nas costas do central belga do Leicester, Wout Faes.



Pela equipa de Marco Silva jogou o internacional português Palhinha, que viu um cartão amarelo, aos 61 minutos, na sequência de uma falta mais dura sobre um adversário.



Noutro jogo de hoje, o Manchester United, com Bruno Fernandes no ‘miolo’, venceu o Bournemouth por 3-0, com golos do médio brasileiro Casemiro, do lateral-esquerdo Luque Shaw e do avançado Marcus Rashford, aos 23, 49 e 85 minutos, respetivamente, resultado que reflete a sua superioridade em campo.



Além de Bruno Fernandes, o técnico Erik Ten Hag lançou o internacional luso Diogo Dalot, que entrou aos 69 minutos a render Wan Bissaka.



Finalmente, o Brighton aplicou uma goleada ao Everton – que vinha de um empate a um golo no estádio Etihad, frente ao Manchester City – por 4-1, em Liverpool, resultado surpreendente que começou a ser construído aos 14 minutos, com um golo do médio japonês Kaoru Mitoma.



Os restantes três golos surgiram já na segunda parte, no espaço de seis minutos, aos 51, pelo avançado irlandês Evan Ferguson, aos 54, pelo médio Solomon March, e aos 57, pelo centrocampista alemão Pascal Gross.



O golo de honra da equipa de Frank Lampard foi marcado já em período de compensações, aos 90+2, pelo avançado Demarai Gray.



O empate do Arsenal não beliscou a sua liderança, mantendo-se no topo da tabela classificativa, com 44 pontos (17 jogos), seguido do Manchester City, com 36 (16), que joga na quinta-feira em casa do chelsea.