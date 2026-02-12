Arsenal empata no terreno do Brentford

Noni Madueke abriu o marcador para o Arsenal aos 61 minutos com um cabeceamento. O Brentford empatou aos 71 minutos através de Keane Lewis-Potter, que aproveitou a confusão na área após um lançamento lateral longo.



O Arsenal teve dificuldades na primeira parte, registando apenas um remate. David Raya, guarda-redes dos gunners, fez intervenções importantes para evitar a derrota perante a pressão final do Brentford.