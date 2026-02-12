Futebol Internacional
Arsenal empata no terreno do Brentford
O Arsenal empatou 1-1 no terreno do Brentford esta quinta-feira e, com este resultado, a vantagem dos arsenalistas no topo da Premier League foi reduzida para quatro pontos em relação ao Manchester City.
Noni Madueke abriu o marcador para o Arsenal aos 61 minutos com um cabeceamento. O Brentford empatou aos 71 minutos através de Keane Lewis-Potter, que aproveitou a confusão na área após um lançamento lateral longo.
O Arsenal teve dificuldades na primeira parte, registando apenas um remate. David Raya, guarda-redes dos gunners, fez intervenções importantes para evitar a derrota perante a pressão final do Brentford.
