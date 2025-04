Arsenal `entrega` título ao Liverpool

O segundo empate seguido dos ‘gunners’ na Premier League deixou o Liverpool com caminho aberto para vencer o 20.º campeonato da sua história, primeiro desde 2019/20, com os ‘reds’ a poderem terminar a ronda com 13 pontos de vantagem sobre os londrinos, segundos classificados, caso vençam domingo na receção ao West Ham.



Num duelo entre emblemas da capital, o ganês Partey ainda deu vantagem aos Arsenal, aos 61 minutos, mas o congolês Wissa, aos 74, refez a igualdade, com os ‘gunners’ a pagarem o preço das cinco alterações que fizeram no ‘onze’ inicial.



Depois do 3-0 ao Real Madrid durante a semana, e com a segunda mão dos quartos de final da ‘Champions’ a poucos dias, o técnico Mikel Arteta parece ter apostado as ‘fichas’ todas no título europeu, numa altura em que o primeiro lugar da Premier League já parece estar entregue ao Liverpool.



Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Merino foram alguns dos jogadores que iniciaram o duelo com Brentford no banco de suplentes, acabando o Arsenal por terminar o dia à condição a 10 pontos dos ‘reds’.



Já o Brentford é 11.º posicionado com 43 pontos, numa altura em que a manutenção já não foge, mas que também será difícil o ‘sonho’ europeu.