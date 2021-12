Arsenal goleia e apura-se para as meias-finais da Taça da Liga inglesa

O Arsenal apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga inglesa de futebol, ao golear por 5-1 na receção ao Sunderland, do terceiro escalão, numa partida na qual o avançado Eddie Nketiah assinou um 'hat-trick' pelos londrinos.