Arsenal goleia Manchester City e persegue Liverpool

Um dia depois de o Liverpool ter vencido fora o Bournemouth, por 2-0, os "gunners" estavam obrigados a vencer para não deixarem fugir ainda mais os "reds" no topo da Premier League, algo que conseguiram de forma clara, perante o tetracampeão Manchester City.



O norueguês Martin Odegaard deu vantagem ao Arsenal ainda na primeira parte, logo aos dois minutos, mas viu o seu compatriota Erling Haaland empatar, aos 55 minutos, naquele que foi 250.º golo do avançado em jogos de clubes.



O empate durou pouco, uma vez que, no minuto seguinte, o ganês Thomas Partey recolocou os londrinos em vantagem, antes de o jovem Myles Lewis-Skelly (62) se estrear a marcar na Liga inglesa, cabendo ao alemão Kai Havertz (76) e a Ethan Nwaneri (90+3) fazer o resultado final.



O Manchester City, que teve os internacionais portugueses Matheus Nunes e Bernardo Silva no "onze", sofreu quatro ou mais golos pela quarta vez esta temporada, algo que nunca tinha acontecido na carreira do treinador Pep Guardiola.



Se o Arsenal se mantém a seis pontos do Liverpool, que lidera com 56, e se isolou no segundo lugar, distanciando-se no Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e que ocupa o terceiro lugar, com 47, o Manchester City é quarto classificado, já a 15 pontos dos "reds" e com mais um jogo disputado.