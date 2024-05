Arsenal leva equipa feminina para o Estádio Emirates

A ideia do clube londrino é deslocar oito jogos do campeonato feminino para o principal palco e três da fase de grupos da Liga dos Campeões, caso a equipa, que é terceira classificada na Liga, se apure diretamente.Se tiver de disputar duas pré-eliminatórias na "Champions", que é o mais provável, as mesmas também decorrerão no Emirates.Nos seis jogos disputados esta época pela equipa feminina no principal palco, as assistências registaram uma média de 52.029 espetadores, enquanto os jogos em Meadow Park, com capacidade de 4.500 lugares, estiveram sempre esgotados.