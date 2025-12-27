Arsenal mantém comando da Liga inglesa, Liverpool continua a ganhar

Os ‘gunners’ responderam na mesma moeda aos ‘citizens’, que também ganharam por 2-1 no estádio do Nottingham Forest, e recolocaram em dois pontos a vantagem para a equipa de Manchester no topo da Premier League, num dia em que Marco Silva venceu o confronto entre treinadores portugueses com Nuno Espírito Santo.



O norueguês Martin Odegaard, com um colocado remate de fora da área aos 14 minutos, abriu caminho ao triunfo dos anfitriões, que o francês Georginio Rutter tornou mais claro aos 52, ao marcar na própria baliza, mas o golo do paraguaio Diego Gómez, aos 64, na recarga a um remate inicial ao poste, devolveu a incerteza relativamente ao vencedor.



O guarda-redes espanhol David Raya terá efetuado uma das melhores defesas da carreira aos 77 minutos, desviando com a ponta dos dedos um remate do gambiano Yankuba Minteh que parecia destinado a restabelecer a igualdade dos ‘seagulls’, ainda que o Arsenal tenha desfrutado também de várias oportunidades para aumentar a vantagem.



O Liverpool aproveitou a receção ao último classificado para se isolar no quarto lugar, a quatro pontos de distância do Aston Villa, terceiro colocado, e com três de vantagem sobre Chelsea e Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, o que aumenta a pressão sobre o encontro de hoje entre ‘blues’ e ‘villans’.



Bastaram dois minutos para o campeão inglês expor as fragilidades defensivas do Wolverhampton. O neerlandês Ryan Gravenberch bateu pela primeira vez o guarda-redes português José Sá aos 41 minutos e o alemão Florian Wirtz dilatou a vantagem aos 42, concretizando o primeiro golo pela equipa de Liverpool, ao 23.º jogo.



Os visitantes reduziram no início da segunda parte, aos 51 minutos, por intermédio do uruguaio Santiago Bueno, e, apesar de terem empurrado o campeão para as imediações da sua área nos minutos finais, continuam sem qualquer vitória na prova, a uma partida do fim da primeira volta, parecendo cada vez mais condenados à despromoção ao segundo escalão.



O Liverpool conquistou o terceiro triunfo seguido no campeonato (tal como o Arsenal) e aproximou-se provisoriamente do Aston Villa, que procurará ainda hoje recolocar-se a um ponto de distância do Manchester City, segundo posicionado, na sequência do triunfo dos ‘citizens’ sobre o Forest, graças a um golo marcado aos 83 minutos pelo francês Rayan Cherki.



O médio já tinha efetuado a assistência para o golo inaugural dos visitantes, marcado aos 48 minutos pelo neerlandês Tijjani Reijnders, antes de a equipa anfitriã, 17.ª classificada, ter igualado por Omari Hutchinson, aos 54, num jogo em que os internacionais portugueses Matheus Nunes, Ruben Dias e o capitão Bernardo Silva foram totalistas no City.



Um golo marcado pelo mexicano Raúl Jiménez, aos 85 minutos, proporcionou ao Fulham uma vitória preciosa no terreno do West Ham e permitiu ao treinador Marco Silva impor-se ao compatriota Nuno Espírito Santo.



O Fulham subiu ao 10.º posto, enquanto o West Ham, pelo qual o português Mateus Fernandes foi totalista, permanece no 18.º e antepenúltimo, o primeiro da zona de despromoção.



Nos outros encontros da Liga inglesa realizados hoje, o Brentford (oitavo classificado) ganhou por 4-1 na receção ao Bournemouth (15.º), graças a um ‘hat-trick’ do alemão Kevin Schade, enquanto Burnley (19.º) e Everton (11.º) empataram sem golos.