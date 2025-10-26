Futebol Internacional
Arsenal mantém-se firme na frente, Manchester City e Vitor Pereira derrotados
O Arsenal manteve-se domingo firme na liderança da Liga inglesa de futebol, ao vencer o Crystal Palace (1-0), o Manchester City foi derrotado pelo Aston Villa (1-0) e o Wolverhampton, de Vítor Pereira, voltou a perder.
A equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta alcançou a quarta vitória seguida na prova, que lidera com 22 pontos, contra os 18 do Bournemouth (segundo posicionado), 17 do Sunderland (terceiro), com o City e o rival Manchester United a somarem 16, na quarta e quinta posições, respetivamente.
No Estádio Emirates, situado no norte de Londres, bastou a finalização de Eberechi Eze contra a antiga equipa, quando decorria o minuto 39, para resolver o desafio da ronda nove.
O mesmo resultado verificou-se no duelo entre o Aston Vila e o Manchester City, que estava invicto há nove jogos seguidos para todas as provas, mas voltou a conhecer o sabor da derrota, no Villa Park (1-0).
O remate bem colocado do polaco Matty Cash, depois de tirar do caminho o português Bernardo Silva, foi suficiente para confirmar o quarto triunfo seguido para os ‘villans’ na Premier League, em que ocupam o sétimo lugar (15 pontos).
Além de Bernardo Silva, foram titulares nos ‘citizens’ os compatriotas Rúben Dias e Mateus Nunes.
À semelhança do Aston Villa, o Bournemouth continua a viver um bom momento na competição e é o novo vice-líder, depois de Tavernier (25) e Kroupi (40) terem fabricado a vitória caseira para os ‘cherries’, diante do Nottingham Forest (2-0), que na quinta-feira impôs a primeira derrota da temporada ao FC Porto (2-0), na terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa.
O lanterna-vermelha Wolverhampton esteve hoje perto de somar um ponto na receção ao Burnley, que esteve a vencer por 2-0, fruto do ‘bis’ do neerlandês Fleming (14 e 30), mas que acabou por permitir à equipa de Vitor Pereira o empate, ainda antes do intervalo.
O norueguês Larsen (42), da marca do castigo máximo, e Munetsi (45+4), assinaram os tentos dos ‘wolves’, que hoje contaram com Rodrigo Gomes no onze inicial, José Sá e Toti Gomes no banco de suplentes.
Só que, no período de descontos, apareceu o sul-africano Lyle Foster (90+5) para oferecer o segundo triunfo seguido aos visitantes.
O Wolverhampton é a única equipa da Premier League que ainda não triunfou na presente edição, pelo que prossegue na ‘cauda’ da tabela, com apenas dois pontos, ao passo que o Burnley, com Florentino a titular no meio-campo, é 16.º, com 10.
No Estádio Emirates, situado no norte de Londres, bastou a finalização de Eberechi Eze contra a antiga equipa, quando decorria o minuto 39, para resolver o desafio da ronda nove.
O mesmo resultado verificou-se no duelo entre o Aston Vila e o Manchester City, que estava invicto há nove jogos seguidos para todas as provas, mas voltou a conhecer o sabor da derrota, no Villa Park (1-0).
O remate bem colocado do polaco Matty Cash, depois de tirar do caminho o português Bernardo Silva, foi suficiente para confirmar o quarto triunfo seguido para os ‘villans’ na Premier League, em que ocupam o sétimo lugar (15 pontos).
Além de Bernardo Silva, foram titulares nos ‘citizens’ os compatriotas Rúben Dias e Mateus Nunes.
À semelhança do Aston Villa, o Bournemouth continua a viver um bom momento na competição e é o novo vice-líder, depois de Tavernier (25) e Kroupi (40) terem fabricado a vitória caseira para os ‘cherries’, diante do Nottingham Forest (2-0), que na quinta-feira impôs a primeira derrota da temporada ao FC Porto (2-0), na terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa.
O lanterna-vermelha Wolverhampton esteve hoje perto de somar um ponto na receção ao Burnley, que esteve a vencer por 2-0, fruto do ‘bis’ do neerlandês Fleming (14 e 30), mas que acabou por permitir à equipa de Vitor Pereira o empate, ainda antes do intervalo.
O norueguês Larsen (42), da marca do castigo máximo, e Munetsi (45+4), assinaram os tentos dos ‘wolves’, que hoje contaram com Rodrigo Gomes no onze inicial, José Sá e Toti Gomes no banco de suplentes.
Só que, no período de descontos, apareceu o sul-africano Lyle Foster (90+5) para oferecer o segundo triunfo seguido aos visitantes.
O Wolverhampton é a única equipa da Premier League que ainda não triunfou na presente edição, pelo que prossegue na ‘cauda’ da tabela, com apenas dois pontos, ao passo que o Burnley, com Florentino a titular no meio-campo, é 16.º, com 10.