Futebol Internacional
Arsenal mantém vantagem ao golear Tottenham com ‘bis’ de Gyökeres
O Arsenal goleou hoje o Tottenham, por 4-1, no dérbi londrino da 27.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com dois golos do sueco Viktor Gyökeres, repondo em cinco pontos a vantagem sobre o Manchester City.
O dérbi do Norte de Londres da Premier League teve uma primeira parte intensa, com Eberechi Eze a inaugurar o marcador, aos 32 minutos, antes de Randal Kolo Muani empatar, aos 34.
Logo no arranque da segunda parte, aos 47, o antigo jogador do Sporting Viktor Gyökeres devolveu a vantagem ao Arsenal com um remate de fora da área.
Eze voltou a marcar aos 61, fazendo o 3–1, e o avançado sueco fechou a goleada com o 4–1 após assistência do norueguês Martin Odegaard.
Com o triunfo, o Arsenal soma 61 pontos e mantém-se no primeiro lugar, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, enquanto o Tottenham, de João Palhinha, permanece no 16.º posto, com 29, na luta pela permanência.
