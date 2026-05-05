Arsenal na final da Liga dos Campeões

Com este triunfo, o Arsenal marcou já lugar na final da prova, agendada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena de Budapeste.





A equipa de Arteta vai defrontar o conjunto que sair do embate de quarta-feira em Munique, entre os alemães do Bayern e os franceses do Paris Saint-Germain, atuais detentores do troféu e que na primeira mão venceram 5-4, em Paris.

O golo do internacional inglês surgiu em cima do intervalo, ao minuto 45, e desempatou a eliminatória, depois do 1-1 registado na primeira mão, em Madrid.