Arsenal perde em casa com o Bournemouth e vê City ameaçar-lhe o segundo lugar

Dias após perder, por 1-0, igualmente no seu reduto, ante o Paris Saint-Germain para a ‘Champions’, cujo acesso à final será decidido na quarta-feira em França, os ‘gunners’ até prometiam um triunfo consistente, contudo foram surpreendidos em casa e resta-lhes focar-se agora no objetivo mais ambicioso da época.



Declan Rice até colocou o Arsenal na frente, com tento aos 34 minutos, contudo o defesa espanhol Dean Huijsen, aos 67, e o brasileiro ex-FC Porto Evanilson, aos 75, consumaram a reviravolta, histórica, do Bournemouth.



Já campeão, o Liverpool, que domingo visita o Chelsea, lidera com 82 pontos, mais 15 do que o Arsenal, com 67, que viu o Manchester City aproximar-se, com 64: segue-se Newcastle, com 62, Chelsea e Notthigham Forest, de Nuno Espirito Santos, com 60, ambos com menos um jogo, e Aston Villa (60).



O Bournemouth destronou o Fulham do sétimo lugar, ainda a sete pontos do sexto que vale a ida à Liga Conferência, depois da equipa de Marco Silva ter perdido por 1-0 na deslocação ao Aston Villa, com tento de solitário do belga Tielemans, aos 13 minutos.



Everton e Ipswich, já despromovido, empataram 2-2, enquanto o Leicester, penúltimo, venceu o lanterna-vermelha Southampton por 2-0, completando o trio que na próxima época disputará o ‘championship’.



O Notthingham Forest joga segunda-feira no estádio do Cristal Palace, enquanto o Manchester United de Ruben Amorim, 15.º, com 39, visita domingo o Brentford.



O Wolverhampton, de Vítor Pereira, viu interrompida uma histórica série de seis jogos a vencer ao ser derrotado, sexta-feira, por 1-0, em casa do City de Pep Guardiola.