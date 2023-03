Arsenal regressa aos triunfos após ser eliminado pelo Sporting da Liga Europa

No Estádio Emirates, a vitória ficou muito bem encaminhada ainda antes do tempo de descanso, por culpa dos remates certeiros do brasileiro Martinelli, aos 18 minutos, e Saka, aos 43, com o helvético Xhaka (55), já no segundo tempo, a colocar o resultado com uma margem muito difícil de anular.



Schlupp, aos 63, encurtou distâncias para o emblema do sul de Londres, mas Saka voltou a fazer o 'gosto ao pé', aos 74, fechando o resultado em 4-1.



Nos 'gunners', o português Fábio Vieira esteve entre os suplentes, mas não foi lançado em campo pelo técnico Mikel Arteta.



Com este triunfo, o Arsenal prossegue na liderança da prova, agora com 69 pontos, contra os 61 do segundo colocado Manchester City, que tem um jogo por disputar.