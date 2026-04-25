Arsenal regressa aos triunfos e continua a sonhar com primeiro título em 20 anos

Depois de dois desaires seguidos para a Premier League, incluído na casa do principal rival Manchester City (2-1), os ‘gunners’ voltaram à liderança isolada da prova, embora de forma provisória, graças a um golo solitário de Eze, logo aos nove minutos.



Com mais ou menos sofrimento, o Arsenal cumpriu a obrigação nesta ronda e segue na luta pelo tão ambicionado título, somando para já 73 pontos, contra os 70 do City, mas deverá ter perdido Eze e Havertz para o duelo com o Atlético Madrid durante a semana, para a Liga dos Campeões.



Havertz foi mesmo substituído ainda durante a primeira parte pelo sueco Gyökeres, ex-Sporting, que perdeu a titularidade na formação inglesa nesta parte final da temporada.



Na próxima jornada, com a luta pelo título ao rubro em Inglaterra, o Arsenal recebe o Fulham, de Marco Silva, enquanto o Manchester City vai a Liverpool defronta o Everton.