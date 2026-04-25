Futebol Internacional
Arsenal regressa aos triunfos e continua a sonhar com primeiro título em 20 anos
O Arsenal regressou hoje aos triunfos na Liga inglesa de futebol e continua a sonhar com seu primeiro título em 20 anos, após receber e bater o Newcastle, por 1-0, na 34.ª jornada.
Depois de dois desaires seguidos para a Premier League, incluído na casa do principal rival Manchester City (2-1), os ‘gunners’ voltaram à liderança isolada da prova, embora de forma provisória, graças a um golo solitário de Eze, logo aos nove minutos.
Com mais ou menos sofrimento, o Arsenal cumpriu a obrigação nesta ronda e segue na luta pelo tão ambicionado título, somando para já 73 pontos, contra os 70 do City, mas deverá ter perdido Eze e Havertz para o duelo com o Atlético Madrid durante a semana, para a Liga dos Campeões.
Havertz foi mesmo substituído ainda durante a primeira parte pelo sueco Gyökeres, ex-Sporting, que perdeu a titularidade na formação inglesa nesta parte final da temporada.
Na próxima jornada, com a luta pelo título ao rubro em Inglaterra, o Arsenal recebe o Fulham, de Marco Silva, enquanto o Manchester City vai a Liverpool defronta o Everton.
Com mais ou menos sofrimento, o Arsenal cumpriu a obrigação nesta ronda e segue na luta pelo tão ambicionado título, somando para já 73 pontos, contra os 70 do City, mas deverá ter perdido Eze e Havertz para o duelo com o Atlético Madrid durante a semana, para a Liga dos Campeões.
Havertz foi mesmo substituído ainda durante a primeira parte pelo sueco Gyökeres, ex-Sporting, que perdeu a titularidade na formação inglesa nesta parte final da temporada.
Na próxima jornada, com a luta pelo título ao rubro em Inglaterra, o Arsenal recebe o Fulham, de Marco Silva, enquanto o Manchester City vai a Liverpool defronta o Everton.