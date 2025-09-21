Arsenal `resgata` empate com City defensivo já nos descontos

Martinelli deu uma alegria aos adeptos nas bancadas do Emirates Stadium, aos 90+3, num jogo em que a equipa londrina foi quem mais procurou a baliza contrária, diante de um City cínico, a apostar nas transições.



Foi assim, com 80 por cento de posse de bola para o Arsenal, que a equipa de Manchester marcou logo aos nove minutos, com Erling Haaland, assistido por Reijnders, a fazer o primeiro golo.



Um balde de água fria para os ‘gunners’, que, ainda assim, pegaram no jogo e procuraram sempre a baliza de Gigi Donnarumma, com o italiano a evitar males maiores a remates de Madueke (45+1) e de Eze (51).



A ganhar, Guardiola, que teve Rúben Dias e Bernardo Silva de início, e Matheus Nunes a partir do intervalo, apostou num bloco baixo e não se coibiu, nos últimos 20 minutos, de prescindir de Phil Foden e Haaland para colocar mais um defesa e médio.



Apesar das muitas dificuldades para o Arsenal em encontrar espaço na ‘muralha’ do City, num jogo em que terminou com 67% de posse dos londrinos, a equipa de Guardiola viu ruir a estratégia já nos descontos.



Um golo merecido para os ‘gunners’, num lance em que Martinelli, que tinha saído do banco, aproveitou, na profundidade, um passe de Eze, e picou a bola sobre Donnarumma para o 1-1.



O empate mantém o Arsenal em segundo, agora a cinco pontos do Liverpool, e com os mesmos 10 de Tottenham e Bournemouth, que também empataram nesta quinta jornada, os primeiros no sábado em casa do Brighton, os ‘cherries’ já hoje com o Newcastle (0-0).



O Manchester City segue em nono, com sete pontos, já a oito do Liverpool.



Também hoje, o Aston Villa foi incapaz de segurar a vantagem, e somar a primeira vitória no campeonato, na visita ao Sunderland (1-1), num jogo em que esteve em superioridade numérica a partir da meia hora, com expulsão de Reinildo na equipa da casa.