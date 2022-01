Arsenal resiste em Liverpool e segura nulo nas meias da Taça da Liga inglesa

Com o internacional português Cédric Soares no 'onze', os 'gunners' viram o suíço Granit Xhaka ser expulso com um cartão vermelho direto aos 24 minutos, na sequência de uma falta sobre Diogo Jota, quando o avançado luso se iria isolar à entrada da área dos londrinos.



Ainda assim, o Arsenal conseguiu resistir ao domínio absoluto do Liverpool e até dispôs de uma boa situação para marcar no segundo tempo, só que o brasileiro Alisson anulou as intenções de Bukayo Saka, que seria rendido pelo lateral português Nuno Tavares na fase final do encontro.



As duas equipas voltarão a encontrar-se dentro de uma semana, na segunda mão da meia-final da Taça da Liga, agendada para 20 de janeiro, em Londres.



O vencedor desta eliminatória irá defrontar o Chelsea na final da competição, depois de os 'blues' terem eliminado o Tottenham com dois triunfos, por 2-0 (primeira mão) e 1-0 (segunda mão).



A final da Taça da Liga está marcada para 27 de fevereiro, em Wembley.