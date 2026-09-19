Arsenal sofre derrota pesada em Brighton e pode deixar fugir Manchester City

Este desaire, além de ter posto fim a uma série de sete vitórias seguidas em todas as provas no arranque de 2026/27, deixa os ‘gunners’ em risco de perderem a liderança, com o Manchester City a ter a possibilidade de se isolar no domingo, na receção ao Sunderland.



Foi uma visita para esquecer da equipa de Mikel Arteta à costa britânica, com o Brighton a confirmar o excelente arranque na Premier League.



O alemão Pascal Gross, aos 31 minutos, o grego Kostoulas, aos 45, e o espanhol Chema Andres, aos 57, fizeram os golos do ‘seagulls’, que contaram o lateral português Costinha a partir dos 77.



Isto significa que o Arsenal segue com os mesmos 12 pontos, para já ainda em igualdade com o City, enquanto o Brighton ocupa provisoriamente o terceiro posto, com 10, podendo apenas se ultrapassado pelo Leeds.



Foi mesmo um dia para esquecer para as equipas de Londres, já que o Tottenham reforçou o pior arranque de sempre da sua história na Premier League, desta vez caindo em casa perante o Aston Villa, por 3-2, com Mateus Fernandes a titular, mas a ficar nos balneários após o intervalo.



A equipa de Birmingham, também em crise neste arranque de época, festejou a primeira vitória na prova com Johan Manzambi em destaque. O médio suíço, que na última temporada deu nas vistas na campanha do Friburgo até à final da Liga Europa, marcou, aos 45+4 minutos, e assistiu o senegalês Jackson, aos 67.



O argentino Emiliano Buendia, aos 79 minutos, fez o 3-0 e acabou com a paciência dos adeptos dos ‘spurs’, que ‘brindaram’ a equipa com um longo coro de assobios até ao apito final.



De nada valeram os remates certeiros de Conor Gallagher (86 minutos) e do holandês van Hecke (90+8), naqueles que foram, apenas à quinta jornada, os primeiros golos do Tottenham na prova.



Com um investimento milionário e sem precedentes na história do clube (mais de 400 milhões de libras em contratações), o Tottenham soma apenas dois pontos, nesta ronda já caiu para penúltimo e pode mesmo terminar como ‘lanterna-vermelha’, caso o Fulham vença no domingo em casa o Manchester United.



Já o Aston Villa subiu ao 15.º lugar com quatro pontos.



Em Liverpool, o Everton manteve-se imbatível neste arranque de Premier League e chegou aos nove pontos, após vencer o Ipswich Town, por 1-0, com um golo do francês Barry, logo aos 11 minutos.



Do lado do recém-promovido Ipswich, que segue tranquilo com seis pontos no meio da tabela, Florentino foi lançado na segunda parte, já depois de o ganês Fatawu, ex-Sporting, ter sido expulso pelos forasteiros.



No norte de Inglaterra, o Newcastle festejou a segunda vitória na competição (soma oito pontos) à custa do Hull (2-1), com golos de Joe Willock, aos três minutos, e de Lewis Hall, aos sete, num arranque demolidor dos ‘magpies’.



O Hull, que continua com oito pontos, ainda reduziu pelo francês Cho, aos 67 minutos, num lance com assistência do argelino Belloumi, jogador que deu nas vistas no Farense.



No último jogo do dia, o Coventry, que ainda não tinha marcado nem somado qualquer ponto, festejou finalmente a sua primeira vitória desde o regresso à Premier League e graças um golo solitário do internacional galês Jay Dasilva, aos 55 minutos, no triunfo por 1-0 no campo do Nottingham Forest.



Esta foi a primeira vitória do Coventry no principal escalão inglês desde 2001.