Futebol Internacional
Arsenal vence Burnley e fica perto de conquistar a Premier League
O Arsenal somou esta segunda-feira uma vitória importante na corrida pelo título da Premier League, ao bater o Burnley por 1-0, no Emirates Stadium. Um golo de Kai Havertz, ainda na primeira parte, foi suficiente para garantir os três pontos à equipa orientada por Mikel Arteta.
O único golo da partida surgiu aos 37 minutos, quando Havertz apareceu ao primeiro poste para desviar de cabeça um canto cobrado por Bukayo Saka. O Arsenal controlou grande parte do encontro e criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas encontrou resistência da formação visitante.
Apesar do domínio dos "gunners", o Burnley tentou reagir na segunda metade e ainda ameaçou em alguns momentos, sobretudo através de Anthony e Pires, mas sem conseguir bater a defesa londrina.
O encontro ficou ainda marcado por um lance polémico envolvendo Havertz, que escapou ao cartão vermelho após uma entrada dura sobre Ugochukwu.
Com este triunfo, o Arsenal mantém viva a esperança de conquistar o campeonato inglês, aumentando a pressão sobre o Manchester City, que joga apenas na terça-feira. A equipa de Arteta continua assim muito perto de colocar fim a um jejum de mais de duas décadas sem vencer a Premier League.
