Arsenal vence Burnley e sobe ao segundo lugar da Liga inglesa

Em Londres, Trossard inaugurou o marcador mesmo no fim do primeiro tempo (45+1 minutos), tendo o Burnley, que somou a quinta derrota consecutiva, empatado aos 54 por Brownhill.



Saliba, aos 57, e Zinchenko, aos 74, marcaram os golos que garantiram o triunfo do Arsenal, que terminou a partida reduzido a 10, devido à expulsão do português Fábio Vieira (83), que tinha entrado em campo aos 59.



Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze' titular, o Manchester United venceu o Luton por 1-0, com um tento do sueco Victor Lindelof, que já passou pelo Benfica, aos 59 minutos.



O United segue na sétima posição, com 21 pontos, menos seis do que o vizinho e rival, City, que lidera e que tem menos um jogo disputado, enquanto o Luton entrou na zona de despromoção, ocupando o 16.º lugar.



O Crystal Palace perdeu em casa por 3-2 com o Everton, que teve o guarda-redes João Virgínia e Chermiti no banco, e chamou a jogo o avançado português Beto, aos 77 minutos.



Ao início da tarde, o Tottenham somou a segunda derrota seguida na Liga inglesa de futebol, ao permitir os dois golos da reviravolta do Wolverhampton (2-1) nos descontos.