Arsenal vence com reviravolta e ganha vantagem frente ao OL Lyonnes
O Arsenal venceu hoje o OL Lyonnes por 2-1 no Estádio Emirates, em Londres, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina, construindo a reviravolta na segunda parte.
A equipa francesa, orientada por Jonatan Giráldez, entrou melhor e adiantou-se aos 18 minutos, com Jule Brand a rematar colocado e a guarda-redes Daphne van Domselaar a tocar na bola, mas a não evitar o segundo golo da avançada alemã na prova.
O Arsenal, treinado por Renée Slegers, começou a construir a reviravolta aos 59 minutos, quando um livre da espanhola Mariona Caldentey encontrou um desvio da norueguesa Ingrid Engen, que introduziu a bola na própria baliza, restabelecendo o empate.
O momento decisivo surgiu aos 83 minutos, quando Olivia Smith, antiga jogadora do Sporting, reagiu rápido e rematou para o 2-1 final, assinando o seu terceiro golo na edição 2025/26 da prova.
O Arsenal, atual campeão europeu, está agora em vantagem na corrida à final, que tentará alcançar pela segunda época consecutiva, depois de ter derrotado o FC Barcelona por 1-0 em Alvalade, no ano passado, com golo de Stina Blackstenius.
Já o OL Lyonnes, recordista da competição com oito títulos, procura regressar ao jogo decisivo pela primeira vez desde 2023/24, quando perdeu precisamente para o FC Barcelona.
Apesar da vitória inglesa, a eliminatória segue em aberto para a segunda mão, agendada para o próximo sábado, em Lyon, França.
O vencedor deste confronto defrontará quem sair por cima da outra meia‑final, entre Bayern Munique e FC Barcelona, que empataram a um golo na primeira mão disputada na Alemanha, no sábado.
