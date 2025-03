Arsenal vence dérbi contra o Chelsea

A equipa de Mikel Arteta está a 12 pontos do líder Liverpool, mas repôs a diferença de quatro pontos para o Nottingham Forest, que no sábado venceu, e aumentou para nove a vantagem em relação ao Chelsea, quarto, com 49.



O dérbi londrino, no qual o internacional luso Pedro Neto foi titular nos ‘blues’, significou também um regresso aos triunfos para o Arsenal no campeonato, depois de uma derrota com West Ham e empates com Nottingham e Manchester United.



Em outro jogo da capital inglesa, o Fulham, de Marco Silva, venceu o Tottenham (2-0), com Rodrigo Muniz, que tinha entrado na meia hora final para o lugar de Raul Jiménez, a marcar aos 78 minutos, e Sessegnon, também a sair do banco, aos 88.



Marco Silva, que se estreou na Liga inglesa em janeiro de 2017, ainda pelo Hull City, não podia ter tido melhor comemoração do seu 200.º jogo na competição, numa carreira que inclui ainda a passagem pelo Everton.



A vitória de hoje permite ao Fulham subir ao oitavo lugar, com os mesmos 45 pontos de Aston Villa (nono), e apenas a quatro do Chelsea (quatro), três de Manchester City (quinto) e dois de Newcastle (sexto) e Brighton (sétimo).



A 29.ª jornada da ‘Premier’ ainda prossegue, com a visita do Manchester United, de Ruben Amorim, ao Leicester, enquanto a receção do Newcastle ao Crystal Palace apenas se realiza em 16 de abril, devido à final hoje da Taça da Liga, entre Liverpool e ‘magpies’.