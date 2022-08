Arsenal vence dérbi londrino no arranque da edição 2022/23 da Premier League

Na capital inglesa, o avançado brasileiro Gabriel Martinelli fez o primeiro golo da competição, aos 20 minutos, com assistência do reforço ucraniano Zinchenko, e o central Guehi, num lance infeliz, acabou por desviar a bola para a sua própria baliza, aos 85, a meias com Saka.



O lateral português Cédric Soares foi suplente não utilizado no Arsenal, enquanto Fábio Vieira, que chegou esta época aos 'gunners' vindo do FC Porto, falhou a partida devido a lesão.



O Manchester City, bicampeão, começa a defesa do título no domingo, também em Londres, mas frente ao West Ham, na partida que encerra a ronda inaugural da Premier League.