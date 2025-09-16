Arsenal vence em Bilbau, Saint-Gilloise faz estreia vitoriosa em Eindhoven

No arranque edição 2025/26 da ‘Champions’, o Arsenal só alcançou o triunfo em Bilbau, num terreno que o Sporting também vai visitar, na parte final da partida, com o brasileiro Martinelli a marcar, aos 72 minutos, e o belga Trossard, aos 87.



Trossard tinha mesmo rendido o sueco Viktor Gyokeres, ex-Sporting, aos 65 minutos, enquanto Martinelli também iniciou a partida como suplente, precisando apenas de um minuto em campo para abrir o marcador.



O Arsenal, finalista vencido em 2006, arrancou assim a Liga dos Campeões com um triunfo, assim como o Union Saint-Gilloise, que fez a estreia absoluta na prova com um triunfo por 3-1 em Eindhoven e logo na casa um antigo campeão europeu (PSV bateu Benfica na final da ainda Taça dos Campeões Europeus em 1988).



O canadiano Promise David, que há pouco mais de um ano atuava no campeonato da Estónia, fez o primeiro golo de sempre do campeão belga na ‘Champions’, e o primeiro da edição 2025/26, logo aos nove minutos, na marcação de uma grande penalidade.



O médio belga Anouar El Hadj, aos 39 minutos, aumentou a vantagem e o argentino Kevin Mac Allister, aos 81, confirmou a surpresa nos Países Baixos, com o PSV a reduzir ainda perto do fim, aos 90, por Ruben van Bommel, jogador de 21 anos filho do antigo internacional holandês Mark van Bommel.