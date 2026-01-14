Arsenal vence em casa do Chelsea nas meias da Taça da Liga inglesa

O segundo jogo da eliminatória, também em Londres, mas no Emirates, joga-se em 03 de fevereiro, com o líder da Liga inglesa a passar à condição de anfitrião.



O internacional português Pedro Neto contribui bem para a exibição combativa do Chelsea, fazendo o passe para o primeiro golo dos 'blues', apontado aos 57 minutos pelo argentino Alejandro Garnacho, autor também do segundo golo dos locais, aos 83.



O sueco Viktor Gyökeres, antigo jogador do Sporting, rubricou o segundo dos golos do Arsenal, aos 49 minutos. Os outros tentos dos 'gunners' foram de Ben White, no sétimo minuto, e de Zubimendi aos 71, com Gyokeres na jogada.



A outra meia-final opõe Newcastle a Manchester City, com vantagem dos 'citizens' na primeira mão, por 2-0.

