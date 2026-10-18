Futebol Internacional
Arsenal vence em Nottingham e continua na perseguição ao líder Manchester City
O Arsenal saiu domingo com o triunfo tangencial do reduto do Nottingham Forest (1-0), para a sétima jornada da Liga inglesa de futebol, e prossegue na perseguição ao líder isolado Manchester City.
No City Ground, o ‘nulo’ persistiu durante os primeiros 45 minutos e, só na reta final do desafio, a bola entrou no fundo das redes da baliza dos anfitriões, quando o suplente Noni Madueke (80), servido por Declan Rice, bateu o guarda-redes Matz Sels.
Com este triunfo, o segundo seguido, os ‘gunners’ passam a somar 18 pontos, na segunda posição, contra os 21 do líder isolado Manchester City, enquanto o Forest somou o terceiro desaire seguido e segue na 18.º e antepenúltima posição, com cinco.
A ronda sete da Premier League fica concluída na segunda-feira, com o duelo entre o lanterna-vermelha Tottenham e o Coventry.
Com este triunfo, o segundo seguido, os ‘gunners’ passam a somar 18 pontos, na segunda posição, contra os 21 do líder isolado Manchester City, enquanto o Forest somou o terceiro desaire seguido e segue na 18.º e antepenúltima posição, com cinco.
A ronda sete da Premier League fica concluída na segunda-feira, com o duelo entre o lanterna-vermelha Tottenham e o Coventry.