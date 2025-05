Arsenal vence Newcastle e tem segundo lugar praticamente garantido

Um golo de Declan Rice, aos 55 minutos, sentenciou um jogo muito disputado mas sem grande história, em que o treinador dos ‘gunners’ Mikel Arteta viu cartão amarelo e não vai estar no banco na última jornada, em casa do Southampton, depois de hoje porem fim a uma série de cinco jornadas sem vencer.



Já sem hipótese de alcançar o campeão Liverpool, que soma 83 pontos, os 71 dos londrinos permitem-lhes confirmar a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada e saber que não serão ultrapassados pelo rival de hoje, para já terceiro com 66 pontos, os mesmos de Chelsea quarto, e Aston Villa, quinto.



O Manchester City, a quem faltam duas jornadas por disputar, e não uma, soma 65 pontos e ainda pode, matematicamente, chegar ao segundo lugar, via desempate por diferença de golos, mas precisaria de um ‘milagre’ para ainda ser ‘vice’.



Em risco ficam os ‘magpies’, que podem perder o lugar no pódio em casa de vitória dos ‘citizens’ na terça-feira, em receção ao Bournemouth.



Já o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, esteve a vencer em casa do Brentford por 1-0, graças a um tento do ex-Benfica Raúl Jiménez, esteve a perder por 2-1, com Mbeumo e Wissa a marcarem, e acabou a vencer 3-2, com tentos em três minutos de Cairney (68) e Wilson (70).



Os londrinos, que vinham de duas derrotas seguidas, voltaram a vencer e são agora 10.º classificados, com 54 pontos, contra 55 do Brentford, oitavo.



Festa peculiar em casa do despromovido Leicester, 18.º e antepenúltimo, em particular pela despedida deste estádio por parte do capitão, Jamie Vardy, logo com dupla marca redonda – no 500.º jogo oficial pelo clube, marcou o 200.º golo, no triunfo por 2-0 contra o também ‘condenado’ Ipswich.



Treze anos depois, o avançado internacional inglês, de 38 anos, despede-se dos ‘foxes’, por quem já não jogará na última jornada, recebendo uma guarda de honra ao minuto 80, quando foi substituído para receber uma ovação, já com o português Ricardo Pereira em campo.



Vardy ficou nos livros de história do futebol inglês quando, na época de 2015/16 em que o Leicester surpreendeu tudo e todos para ser campeão de Inglaterra, marcou por 11 jornadas consecutivas, um recorde que vive até hoje, coroando uma temporada histórica sob o comando de Cláudio Ranieri, e desde então tem liderado o clube entre o primeiro e o segundo escalões.



Antes, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e com Jota Silva em campo a partir dos 90+5, regressou às vitórias em casa do West Ham (2-1) e reaproximou-se da luta por um lugar de ‘Champions’, a uma jornada do final.



A equipa segue no sétimo lugar, com os mesmos 65 pontos de Manchester City (sexto, com menos um jogo) e a um de Aston Villa (quinto), Chelsea (quarto) e Newcastle (terceiro).



Na 38.ª e última jornada, a equipa Nuno Espírito Santo recebe, no domingo, o Chelsea, em jogo que poderá ser decisivo para definir a entrada na Liga dos Campeões.



Também hoje, ao final da manhã, o Everton (13.º) recebeu e venceu o já despromovido Southampton (2-0), em jogo que marcou a despedida dos ‘toffees’ de Goodison Park, recinto que testemunhou oito dos nove títulos da equipa de Liverpool, desde 1892.



O Everton passará a jogar já na próxima época no Everton Stadium, em construção desde 2021 e com capacidade para cerca de 53.000 espetadores, enquanto Goodison Park (39.572 espetadores) será a casa da equipa feminina do clube.