Arsenal vence West Ham, de Nuno Espírito Santo, e sobe à liderança em Inglaterra

Os golos marcados no encontro da sétima jornada pelo médio Declan Rice, aos 38 minutos, e o avançado Bukayo Saka, aos 67, de grande penalidade, permitiram aos 'gunners' isolarem-se no topo da Premier League, com um ponto de vantagem sobre o campeão Liverpool, que joga ainda hoje no estádio do Chelsea.



O espanhol Mikel Arteta celebrou tranquilamente o 300.º jogo como treinador do Arsenal (177 vitórias, 56 empates e 67 derrotas), uma vez que o West Ham, pelo qual o médio português Mateus Fernandes foi totalista, nunca se revelou muito ameaçador, permanecendo na 19.ª e penúltima posição do campeonato inglês.



O compatriota Ruben Amorim viveu um raro dia de felicidade. O Manchester United impôs-se por 2-0 na receção ao Sunderland, alcançando o terceiro triunfo consecutivo em Old Trafford, o que acontece pela primeira vez desde que contratou o técnico português ao Sporting, há quase um ano.



Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos 'red devils' e o médio esteve perto de marcar, aos 26 minutos, quando o remate à entrada da área foi desviado para a barra pelo guarda-redes visitante.



Bruno Fernandes não 'faturou', mas contribuiu com o habitual dinamismo para o regresso às vitórias na Liga inglesa do Manchester United, cuja superioridade se traduziu nos golos de Mason Mount, aos oito minutos, e do esloveno Benjamin Sesko, aos 31.



A equipa de Manchester ascendeu de forma provisória ao oitavo lugar, enquanto o Sunderland caiu para o sexto, perdendo o contacto com o Tottenham, terceiro posicionado, graças ao triunfo obtido hoje em Leeds, por 2-1, e o Bournemouth, quarto colocado.



O médio internacional português Palhinha foi totalista no meio-campo do Tottenham, mas a vitória conquistada pelos 'spurs' em Elland Road, onde o Leeds não perdia desde fevereiro, ficou a dever-se, acima de tudo, à ação de Mohammed Kudus, autor do segundo e decisivo golo dos visitantes, aos 57 minutos.



O ganês estreou-se a marcar pela nova equipa, depois de ter efetuado a assistência para o francês Mathys Tel inaugurar o marcador, aos 23 minutos, a que o Leeds, 13.º classificado, respondeu, aos 34, com um golo do suíço Noah Okafor.

