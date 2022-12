Arsenal vence West Ham e lidera Premier League

Os "gunners", que viram um golo anulado logo aos cinco minutos, por fora de jogo de Bukayo Saka, chegaram ao intervalo a perder por 1-0, devido a um golo do médio argelino Saïd Benrahma, na execução de um penálti (27), mas deram a volta ao resultado na segunda parte.O início da reviravolta aconteceu aos 53 minutos, graças a um golo do extremo inglês Bukayo Saka, e foram precisos apenas cinco minutos para a equipa arsenalista passar para a frente do marcador, na sequência de um golo do internacional brasileiro Gabriel Martinelli.O golo que praticamente sentenciou a partida foi marcado pelo avançado Eddie Nketiah, aos 69 minutos, permitindo ao Arsenal somar a sua 13.ª vitória na Premier League, na qual tem ainda um empate e uma derrota registados.O internacional português Fábio Vieira entrou aos 88 minutos, a render Gabriel Martinelli, enquanto o seu compatriota Cédric não chegou a sair do banco de suplentes.O Arsenal lidera a Premier League com 40 pontos, seguido do Newcastle, que venceu o Leicester City por 3-0, e soma 33 pontos, mas tem mais um jogo.O Manchester City é terceiro, com 32 pontos, mas apenas 14 encontros disputados.Já o West Ham segue em 16.º na Liga inglesa, com 14 pontos.